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18 сотрудников МЧС тушили в Тавде крупный пожар: горели топливный цех и склад готовой продукции (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 сотрудников МЧС тушили в Тавде крупный пожар: горели топливный цех и склад готовой продукции (ФОТО)

14 мая 2017, 13:50Происшествия
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