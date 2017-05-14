18 сотрудников МЧС тушили в Тавде крупный пожар: горели топливный цех и склад готовой продукции (ФОТО)

Ночью 14 мая в Тавде произошел крупный пожар. Сообщение на пульт диспетчера экстренной службы поступило в 01:00. Горели производственный цех и склад готовой продукции предприятия, выпускающего топливные гранулы.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС и пять пожарных машин. Огонь охватил 600 кв. м. площади. Несколько часов огнеборцы тушили пожар и ликвидировали последствия.

Около шести часов утра были закончены все работу по тушению пожара, проливке и разборке сгоревших конструкций. Пострадавших на месте ЧП не было, сообщает «Новый день».