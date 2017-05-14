Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Рефтинский

Утром 13 мая в пятиэтажном доме в поселке Рефтинском произошло возгорание. На место ЧП прибыли пожарные. Во время тушения пожара в одной из комнат были обнаружены тела трех человек, в другой – еще один труп. Также пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами.