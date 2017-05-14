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Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Рефтинский
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Рефтинский

14 мая 2017, 10:20Происшествия
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