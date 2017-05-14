Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Рефтинский
В поселке Рефтинском началась прокурорская проверка по поводу пожара в многоквартирном доме. Во время ЧП погибли четыре человека, один – пострадал.
Утром 13 мая в пятиэтажном доме в поселке Рефтинском произошло возгорание. На место ЧП прибыли пожарные. Во время тушения пожара в одной из комнат были обнаружены тела трех человек, в другой – еще один труп. Также пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами.
Ранее данный дом являлся общежитием коридорного типа. Затем он был переведен в разряд жилого многоквартирного дома. Прокуратура Асбеста начала выяснять обстоятельства, касающиеся статуса указанного дома, а также соблюдения правил эксплуатации данного здания.
По предварительной информации, жильцы одной из квартир принесли накануне электрическую плитку, пользование которой могло вызвать возгорание. Настоящую причину пожара предстоит выяснить специалистам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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