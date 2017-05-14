Смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте: ВАЗ столкнулся с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

В 8 часов утра 13 мая произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. На 54-м километре Тюменского тракта по неизвестной причине 27-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, об этом сообщает Е1.RU.