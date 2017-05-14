Смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте: ВАЗ столкнулся с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)
14 мая 2017, 09:05Происшествия
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27-летний водитель Lada Priora при столкновении с грузовым автомобилем погиб от полученных травм. ДТП произошло на автотрассе под Белояркой.
В 8 часов утра 13 мая произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. На 54-м километре Тюменского тракта по неизвестной причине 27-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, об этом сообщает Е1.RU.
От сильного удара машину ВАЗ смяло «в гармошку». После полученных травм молодой человек скончался: выжить после такого ДТП было практически невозможно. Сотрудники ГИБДД Свердловской области будут выяснять обстоятельства аварии.
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Фото, видео: Е1.RU
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