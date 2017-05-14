Вандалы разрушили более 100 надгробий и памятников на сельском кладбище возле Богдановича (ФОТО)
Практически все памятники и надгробия были разрушены на кладбище села Коменки вблизи Богдановича.
Вечером 13 мая жители Богдановича пришли на кладбище к могилам своих умерших родственников и увидели разрушения, которые были на кладбище. Вандалы повалили памятники на землю. Часть из них была разбита.
По предварительным подсчетам жителей, разрушению подверглись более 100 памятников и надгробий. Местное отделение полиции продолжает принимать заявления о совершении преступлений.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, в последние годы участились случаи вандализма на кладбищах. В основном, их совершают подростки, воспитанию которых родители и школа уделяют недостаточно внимания.
Участковые полицейские Богдановича сейчас проводят опрос местных жителей для установления личностей преступников. Будет оценен нанесенный ущерб.
Фото: Е1.RU
Один из местных жителей так прокомментировал ситуацию:
Да это просто ужас! Кому могло понадобиться такое сделать? Нелюди. Сегодня так много людей писали заявления о порче. Дежурная часть приехала прямо на кладбище и там работала.
© TagilCity.ru