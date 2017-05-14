Водитель ВАЗ-2114 на перекрестке в Красноуфимске сбил пьяного пешехода
14 мая 2017, 09:50Происшествия
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Сбитый в Красноуфимске пешеход находился в пьяном состоянии.
Вчера ночью, 13 мая, в Красноуфимске произошло ДТП, в котором 20-летний водитель «четырнадцатой» сбил пешехода. 38-летний мужчина вышел на перекрестке прямо перед приближавшимся автомобилем.
20-летний владелец ВАЗ-2114 не успел затормозить и сбил нарушителя ПДД, который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, как установила медэкспертиза. Он получил травмы и был госпитализирован.
Водительский стаж автомобилиста – один год, сообщает RostovDrive.ru. По факту ДТП проводится проверка.
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