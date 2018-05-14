Лес загорелся в Черноисточинске из-за поджога сухой травы (ФОТО)

На горе Заводской возле Черноисточинска загорелась трава. На сделанных фотографиях видно, что огонь с травы перекинулся на деревья.

Как пояснили жители поселка, дети жгли на горе траву. Когда огонь сильно разгорелся, они испугались и убежали, а пламя перекинулось на лес.