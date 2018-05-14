Лес загорелся в Черноисточинске из-за поджога сухой травы (ФОТО)
14 мая, 12:05Происшествия
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13 мая в поселке Черноисточинск горела трава на горе Заводской. Огонь перекинулся на деревья.
На горе Заводской возле Черноисточинска загорелась трава. На сделанных фотографиях видно, что огонь с травы перекинулся на деревья.
Как пояснили жители поселка, дети жгли на горе траву. Когда огонь сильно разгорелся, они испугались и убежали, а пламя перекинулось на лес.
6 мая в Нижнем Тагиле охранник автостоянки получил ожоги 60% поверхности тела при тушении горящей травы.
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Фото: «Типичный Тагильчанин»
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