Находившийся в коме турист из Екатеринбурга скончался в турецком госпитале

Житель Екатеринбурга, находившийся в коме в госпитале в Турции, скончался, не приходя в сознание. Мужчина почти две недели пролежал без сознания, на пятый день комы прекратилась мозговая деятельность. Ранее сообщалось, что туристу стало плохо на отдыхе. У него случился сердечный приступ, после которого мужчина был госпитализирован в турецкую больницу. Также говорилось, что свердловчанину отказали в страховке из-за того, что на момент поступления в больницу в его крови нашли алкоголь.