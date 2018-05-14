Пьяный житель Верхнего Тагила пытался убить знакомого киркой из-за ревности

13 августа 2017 года два жителя Верхнего Тагила распивали спиртное в доме по улице Фрунзе. Во время застолья между друзьями произошла драка из-за общей знакомой. После обмена ударами один из мужчин нашёл в доме кирку и нанёс ею несколько ударов по голове оппонента. Дальнейшие действия нападавшего пресекла сожительница жертвы.

Пострадавшего доставили в больницу, где его жизнь была спасена благодаря вмешательству медиков, сообщает СУ СК России по Свердловской области. Нападавшего мужчину задержала полиция. В ходе расследования он сказал, что начал бить знакомого киркой, потому что тот душил свою сожительницу. Версия была отвергнута следователями.

Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.