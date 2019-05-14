Лжесотрудники банка похитили 5 тысяч у пенсионера из Нижнего Тагила
В селе Южаково пригородного района Нижнего Тагила 66-летний пенсионер лишился более пяти тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
На сотовый телефон мужчины поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на карте пенсионера скопились бонусы, которые нужно преобразовать в денежные средства. Для этого пенсионера попросили выполнить с телефона ряд действий с помощью смс-сообщений. После этого мужчине вновь позвонили якобы из банка, попросили сделать еще несколько действий с помощью телефона и продиктовать цифры с банковской карты. После этого у пенсионера со счета исчезли более пяти тысяч рублей.
Жертва мошенников обратился в полицию. Он пояснил, что не подозревал никакого злого умысла, когда сообщал звонившим цифры с банковской карты.
Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (статья 159 Уголовного Кодекса РФ).
Ранее по аналогичной схеме денег с карты лишилась жительница Черноисточинска, у женщины похитили 17 тысяч рублей. Звонившие также представились сотрудниками банка и сообщили, что с ее карты кто-то пытается снять деньги. Для блокировки операции лжесотрудники банка попросили женщину выполнить ряд действий и назвать номер карты и CVC-код.