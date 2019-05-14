Лжесотрудники банка похитили 5 тысяч у пенсионера из Нижнего Тагила

На сотовый телефон мужчины поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на карте пенсионера скопились бонусы, которые нужно преобразовать в денежные средства. Для этого пенсионера попросили выполнить с телефона ряд действий с помощью смс-сообщений. После этого мужчине вновь позвонили якобы из банка, попросили сделать еще несколько действий с помощью телефона и продиктовать цифры с банковской карты. После этого у пенсионера со счета исчезли более пяти тысяч рублей.