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Цех по производству полиэтиленовых пакетов сгорел в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Цех по производству полиэтиленовых пакетов сгорел в Екатеринбурге

Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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