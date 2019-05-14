Цех по производству полиэтиленовых пакетов сгорел в Екатеринбурге

В ликвидации пожара принимали участие 60 человек личного состава и 15 единиц специализированной техники. Тушение огня длилось 30 минут. В момент возгорания на производстве находился один рабочий, он пытался до приезда спасателей справиться с огнем самостоятельно. Мужчина не пострадал.