Цех по производству полиэтиленовых пакетов сгорел в Екатеринбурге
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на улице 40 лет Комсомола на площади 100 квадратных метров горел цех по производству полиэтиленовых пакетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Пожар произошел 14 мая утром, быстрому распространению пламени способствовала большая горючая нагрузка помещений. Пожар повредил внутреннюю отделку одноэтажного производственного цеха, оборудование, а также готовую продукцию.
В ликвидации пожара принимали участие 60 человек личного состава и 15 единиц специализированной техники. Тушение огня длилось 30 минут. В момент возгорания на производстве находился один рабочий, он пытался до приезда спасателей справиться с огнем самостоятельно. Мужчина не пострадал.
Причина пожара пока не установлена, на месте происшествия работают пожарные дознаватели.
В майские праздники в Новоасбесте сгорела пилорама. По предварительной информации, причиной пожара является поджог.
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