В Екатеринбурге был найден еще один контейнер со знаком радиации

Контейнер нашли на улице Вайнера, 76. Он лежал возле вентиляционного окна дома. Специалисты провели необходимые замеры радиационного фона. По их словам, угрозы для здоровья контейнер не представляет.

Вчера на улице Ирбитской возле жилого дома тоже был найден контейнер со значком радиации. После замеров специалисты МЧС также сообщили, что допустимая концентрация вредных веществ не была превышена.