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В Екатеринбурге был найден еще один контейнер со знаком радиации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге был найден еще один контейнер со знаком радиации

14 мая, 19:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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