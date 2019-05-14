В Екатеринбурге был найден еще один контейнер со знаком радиации
14 мая, 19:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге обнаружили второй контейнер со значком радиации. На месте работали спецслужбы, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Контейнер нашли на улице Вайнера, 76. Он лежал возле вентиляционного окна дома. Специалисты провели необходимые замеры радиационного фона. По их словам, угрозы для здоровья контейнер не представляет.
Вчера на улице Ирбитской возле жилого дома тоже был найден контейнер со значком радиации. После замеров специалисты МЧС также сообщили, что допустимая концентрация вредных веществ не была превышена.
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