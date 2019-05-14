В Екатеринбурге начался второй митинг в защиту сквера у Драмтеатра

Активисты решили провести второй митинг в защиту сквера. Горожане вновь повалили забор. Некоторые принесли с собой вареные яйца. На вопрос — зачем они нужны? — жители уральской столицы ответили, что для того, чтобы есть.

К скверу стягивают все больше полицейских. Охранники объявили в мегафон о том, что действия протестующих нарушают общественный порядок.