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В Екатеринбурге начался второй митинг в защиту сквера у Драмтеатра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге начался второй митинг в защиту сквера у Драмтеатра

14 мая, 20:56ПроисшествияФото: Е1
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