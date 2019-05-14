В Екатеринбурге начался второй митинг в защиту сквера у Драмтеатра
14 мая, 20:56ПроисшествияФото: Е1
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14 мая екатеринбуржцы вновь вышли на митинг в защиту сквера у Драмтеатра, сообщает Е1.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Активисты решили провести второй митинг в защиту сквера. Горожане вновь повалили забор. Некоторые принесли с собой вареные яйца. На вопрос — зачем они нужны? — жители уральской столицы ответили, что для того, чтобы есть.
К скверу стягивают все больше полицейских. Охранники объявили в мегафон о том, что действия протестующих нарушают общественный порядок.
Первый митинг прошел в защиту сквера, где собираются построить храм святой Екатерины, 13 мая и продлился 10 часов. Акция протеста вылилась в потасовку между защитниками сквера и охранниками.
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