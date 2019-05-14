В Екатеринбурге «заминировали» здание епархии

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из здания Екатеринбургской епархии на улице Репина, 6 эвакуировали около 100 человек. Звонок о «минировании» поступил во время богослужения, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Из храма эвакуировали около 100 человек. Звонок поступил во время службы, на которой находились порядка 20 человек. Верующих попросили затушить свечи и выйти на улицу.
В момент «минирования» в храме снимали репортаж сотрудники телеканала «Союз», которых также попросили освободить помещение.
Сотрудники Епархии сказали, что сообщение о бомбе поступило в бухгалтерию храма.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили информацию об эвакуации. Управление Федеральной службы безопасности региона от комментариев пока что отказалось.
Напомним, ранее в уральской столице прошла волна «минирований». В майские праздники эвакуировали торговые центры «Фан-Фан», «Дирижабль», «Кит», а также бизнес-центры «Маршал» и «Палладиум».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей