В Екатеринбурге «заминировали» здание епархии

Из храма эвакуировали около 100 человек. Звонок поступил во время службы, на которой находились порядка 20 человек. Верующих попросили затушить свечи и выйти на улицу.

В момент «минирования» в храме снимали репортаж сотрудники телеканала «Союз», которых также попросили освободить помещение.

Сотрудники Епархии сказали, что сообщение о бомбе поступило в бухгалтерию храма.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили информацию об эвакуации. Управление Федеральной службы безопасности региона от комментариев пока что отказалось.