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В Екатеринбурге «заминировали» здание епархии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге «заминировали» здание епархии

14 мая, 19:02ПроисшествияФото: Е1.ru
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