В Екатеринбурге защитники сквера у Драмтеатра «опечатали» городские парки

За ночь ленты и вывески появились на входах Литературного квартала, Парка имени Павлика Морозова, Харитоновский парка, Парка имени Энгельса, Сада Вайнера, площади Парижской Коммуны.

Зачинщики «закрытия» парков пока что неизвестны, однако не исключено, что ими являются противники строительства храма святой Екатерины, предположило Ура.ру.