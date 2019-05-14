В Екатеринбурге защитники сквера у Драмтеатра «опечатали» городские парки
14 мая, 17:40ПроисшествияФото: URA.RU
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В Екатеринбурге в ночь с 13 на 14 мая неизвестные «опечатали» городские парки и скверы. На воротах парков появились таблички «Проход закрыт», сообщает информагентство Ура.ру.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
За ночь ленты и вывески появились на входах Литературного квартала, Парка имени Павлика Морозова, Харитоновский парка, Парка имени Энгельса, Сада Вайнера, площади Парижской Коммуны.
Зачинщики «закрытия» парков пока что неизвестны, однако не исключено, что ими являются противники строительства храма святой Екатерины, предположило Ура.ру.
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Напомним, 13 мая произошла стихийная акция против строительства Храма-на-Драме. 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев организовал в резиденции встречу сторонников и противников возведения храма в сквере у Театра Драмы.
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