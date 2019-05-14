В Нижнем Тагиле эвакуировали ФОК «Президентский» из-за муляжа бомбы
14 мая, 18:24ПроисшествияФото: группа «Типичный тагильчанин»
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14 мая из ФОКа «Президентский» эвакуировали около 100 человек, так как в туалете сотрудники комплекса обнаружили перемотанную изолентой коробку с проводами, сообщает агентство новостей «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В спорткомплекс прибыли сотрудники спецслужб и установили, что опасность для жизни найденный предмет не несет.
В настоящий момент спортсмены и персонал вернулись в здание, отметил директор ФОКа «Президентский» Александр Долгоруков.
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В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» также подтвердили, что по итогам проведенных мероприятий угроз не обнаружено.
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