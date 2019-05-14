В Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину в подъезде

Нападение произошло около 19:20, когда пострадавшая возвращалась домой после рабочего дня. По словам тагильчанки, мужчина забежал в подъезд вслед за ней.

Я не придала этому значения, подумала, что кто-то из соседей бежит успеть, пока дверь не захлопнулась. Я уже прошла тамбур и начала подниматься по лесенкам. Дверь за мной не успела захлопнуться, по свету я увидела, что её кто-то открыл, рассказала женщина.

Когда пострадавшая остановилась, чтобы пропустить вперед вошедшего, ее кто-то обнял сзади, прижав руки.

Начала поворачиваться, а этот мужчина обнял меня очень сильно, засунул руку между ног и начал прерывисто дышать. Хорошо, что я была в брюках. Потом я начала кричать и сопротивляться, цитирует пострадавшую «Между строк».

В итоге маньяк убежал. Тагильчанка обратилась с заявлением в отдел полиции № 17. По словам пострадавшей, нападавшему на вид лет 25-30, славянской внешности, волосы русые. Он был одет в голубые джинсы и серую футболку с коротким рукавом.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» воздержались от комментариев по поводу происшествия в интересах следствия.