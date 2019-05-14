В Сухом Логу директор МУПа «Горкомхоз» осужден за пьяную езду
14 мая, 19:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сухом Логу директор «Горкомхоза» получил наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права водить автомобиль в течение 2 лет 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что пьяный директор МУПа катался ночью на служебной «Волге». До этого мужчина уже привлекался за такое же административное правонарушение.
Сухоложский горсуд вынес наказание по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлеченным к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение» (ст. 264.1 УК РФ).
При расследовании дела было выявлено еще одно правонарушение со стороны руководителя. Директор неоднократно пользовался служебным автомобилем в личных целях. Путевые листы, по версии следствия, подписывались ответственным должностным лицом заранее, что является нарушением закона о противодействии коррупции.
За данное нарушение директор МУПа «Горкомхоз» получил выговор.
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