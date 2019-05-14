Житель Асбеста обвиняется в убийстве знакомого из-за тюремных понятий
14 мая, 19:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Асбеста задержан по обвинению в убийстве знакомого на почве конфликта по поводу тюремных понятий, сообщает «Уралинформбюро».
11 мая 20-летний ранее судимый житель Асбеста встретил своего знакомого на улице. При себе у молодого человека было охотничье ружье. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента и скрылся.
Подозреваемый был найден в квартире своих знакомых. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
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