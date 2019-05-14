Житель Асбеста обвиняется в убийстве знакомого из-за тюремных понятий

11 мая 20-летний ранее судимый житель Асбеста встретил своего знакомого на улице. При себе у молодого человека было охотничье ружье. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента и скрылся.