В Екатеринбурге вандал написал слово «Путин» на памятнике Якову Свердлову
Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: 66.ru
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Неизвестный вандал надругался над памятником Якову Свердлову в Екатеринбурге, пишет 66.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Видео от первого лица злоумышленник прислал в редакцию издания. На записи видно, как мужчина подходит к монументу, забирается на него по телескопической лестнице и делает надпись «Путин» баллончиком со светлой краской. После этого вандал спускается и уходит.
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Фото: 66.ru
Видео было снято в тёмное время суток, и злоумышленник никого не встречает на своём пути.
Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящий момент по данному факту проводится проверка.
К памятнику направлен наряд территориального ОВД для проверки соответствия действительности опубликованной в сети информации.добавил Валерий Горелых.
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