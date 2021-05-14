Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)

Лекговой автомобиль врезался в автобус на Восточном шоссе. О происшествии сообщили читатели TagilCity.ru
На видеозаписи у места аварии находится автомобиль скорой помощи. Также на месте происшествия пожарные и сотрудники полиции.
В отделе пропаганды ГИБДД пообещали TagilCity.ru прокомментировать инцидент позднее.
Напомним, 13 мая байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, когда выезжал с обочины. Пострадавший госпитализирован.