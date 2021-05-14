Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)

Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)
Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: TagilCity.ru
ДТП между автобусом и легковым автомобилем произошла на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе.

Лекговой автомобиль врезался в автобус на Восточном шоссе. О происшествии сообщили читатели TagilCity.ru

На видеозаписи у места аварии находится автомобиль скорой помощи. Также на месте происшествия пожарные и сотрудники полиции.

Видео:TagilCity.ru

В отделе пропаганды ГИБДД пообещали TagilCity.ru прокомментировать инцидент позднее.

Напомним, 13 мая байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, когда выезжал с обочины. Пострадавший госпитализирован.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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