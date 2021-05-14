Байкер удирал от экипажа ГИБДД и врезался в иномарку в Нижнем Тагиле

Байкер удирал от экипажа ГИБДД и врезался в иномарку в Нижнем Тагиле
Байкер удирал от экипажа ГИБДД и врезался в иномарку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мотоциклист, уезжая от экипажа ГИБДД, не справился с управлением и устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 14 мая, в 17.30, в Дзержинском районе. Там водитель мотоцикла Kawasaki проигнорировал требование об остановке от экипажа ГИБДД, которые хотели проверить документы, и продолжил движение. Экипаж начал преследование нарушителя.

В результате погони мотоциклист не справился с управлением и в районе Тагилстрой, на улице Балакинская, допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, которым управлял мужчина 1976 года рождения. Мотоцикл и легковой автомобиль получили механические повреждения. Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая обследовала участников инцидента. Госпитализация не потребовалась.

Фото:группа "МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, с начала рабочей недели в Нижнем Тагиле случилось три ДТП с участием водителей мототранспортной техники.

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