Двое детей пострадали и один погиб за полчаса в ДТП на дорогах Режа

Трое детей попали под колеса автомобилей за полчаса на дорогах Режа 13 мая. Один из пешеходов — девочка-пятиклассница в результате ДТП скончалась в реанимации.

С разницей всего в полчаса на дорогах Режа трое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в качестве пешеходов в четверг, 13 мая. Пешеход 2012 года рождения в 18.00 на улице Калинина попал под колеса автомобиля «Дэу Нексия», перебегая проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате он с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение режевской ЦРБ. А в 18.35 на улице Советская водитель «Хендай Солярис» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — девочек-пятиклассниц, которые перебегали дорогу в неустановленном месте, перед близко движущимся автомобилем. Несовершеннолетние получили серьезные травмы, выездной бригадой СМП доставлены в приемное отделение. Вечером того же дня одна из девочек скончалась в отделении реанимации районной больницы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ведомстве отметили, что водители автомобилей на момент аварии были трезвы. В Режевской прокуратуре в связи с инцидентами организовали проведение проверки профилактики правонарушений в образовательных учреждениях города. По факту ДТП, в результате которых погиб ребенок и еще двое получили ранения, проводятся административные расследования, ход которых взят органами прокуратуры на контроль. Напомним, 11 мая пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга в результате столкновения двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар. Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

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