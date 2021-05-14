Двое свердловчан провалились в канализационный колодец

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что в канализационном колодце, заполненном сточными водами находятся двое мужчин, один из них уже находился без сознания, и с головой погрузился в воду, второй гражданин также начинал терять сознание, рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.