Двое свердловчан провалились в канализационный колодец

Инцидент произошел на улице Юбилейная в поселке Белоярский в четверг, 13 мая. На месте происшествия работали спасатели местной пожарно-спасательной части.
Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что в канализационном колодце, заполненном сточными водами находятся двое мужчин, один из них уже находился без сознания, и с головой погрузился в воду, второй гражданин также начинал терять сознание, рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В колодец спасателю пришлось спускаться в дыхательном аппарате из-за опасности отравления канализационными газами.
Достали мужчин при помощи веревок. Того, что был без сознания удалось привести в чувство до приезда бригады скорой помощи самим огнеборцам.
Пострадавшие в итоге были госпитализированы в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Напомним, в нижнетагильские спасатели помогли высвободиться из плена девочке, которая во время прогулки во дворе попала ногой в расщелину между деревьев и не смогла самостоятельно выбраться.