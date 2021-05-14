Двое свердловчан провалились в канализационный колодец

Двое свердловчан провалились в канализационный колодец
Двое свердловчан провалились в канализационный колодец
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Двоих мужчин, провалившихся в канализационный колодец в поселке Белоярский, пришлось доставать сотрудникам МЧС.

Инцидент произошел на улице Юбилейная в поселке Белоярский в четверг, 13 мая. На месте происшествия работали спасатели местной пожарно-спасательной части.

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что в канализационном колодце, заполненном сточными водами находятся двое мужчин, один из них уже находился без сознания, и с головой погрузился в воду, второй гражданин также начинал терять сознание, рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В колодец спасателю пришлось спускаться в дыхательном аппарате из-за опасности отравления канализационными газами.

Достали мужчин при помощи веревок. Того, что был без сознания удалось привести в чувство до приезда бригады скорой помощи самим огнеборцам.

Пострадавшие в итоге были госпитализированы в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в нижнетагильские спасатели помогли высвободиться из плена девочке, которая во время прогулки во дворе попала ногой в расщелину между деревьев и не смогла самостоятельно выбраться.

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