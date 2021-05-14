Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле

Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле
Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В апреле сотрудники уральского ГИБДД остановили грузовой автомобиль, перевозивший древесину. Как выяснилось, водитель делает это незаконно. Для того, чтобы избежать штрафа, 30-летний уроженец одной из бывших союзных республик решил «договориться» с оперативниками.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у мужчины нет необходимых разрешительных документов. Он приобрел пиломатериал у компании в Верхней Туре и ехал в сторону границы, чтобы вернуться домой. В процессе разбирательств оперуполномоченный ОЭБ и ПК объяснил, что мужчина нарушил требование по статье 8.28.1 КоАП РФ (Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней). В связи с этим должен быть составлен административный протокол, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

В служебном автомобиле мужчина неоднократно предлагал полицейскому «договориться». В результате он выложил перед стражем порядка 12,5 тысячи рублей. От взятки сотрудник правоохранительных органов отказался и сообщил в дежурную часть. Теперь водителю грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до восьми лет по статье 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу).

Напомним, в Екатеринбурге 35-летний старший лейтенант и 23-летний стажер подозреваются во взяточничестве и превышении должностных полномочий ради продажи конструктора.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ГИБДДуголовное деловзяткастатьяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы