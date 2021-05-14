«Кровавый финал»: тагильчанин зарезал родственницу во время празднования юбилея

«Кровавый финал»: тагильчанин зарезал родственницу во время празднования юбилея
«Кровавый финал»: тагильчанин зарезал родственницу во время празднования юбилея
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
45-летний местный житель Нижнего Тагила обвиняется в том, что во время празднования своего юбилея убил родственницу, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Версия следствия гласит, что инцидент произошел 8 мая на улице 9 января. В своей квартире тальчанин вместе с еще пятью гостями праздновал свой юбилей. По завершении праздника все участники, кроме самого именинника, легли спать. Он остался употреблять алкоголь. Вскоре по неустановленной причине мужчина взял нож и нанес удары одной из гостей — 50-летней женщине, которая являлась его родственницей. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а тагильчанин ушел из дома и уснул на улице. Об инциденте сообщили другие гости, которые обнаружили рядом с собой труп, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сведения о совершенном преступлении к тому моменту уже имелись у сыщиков, и мужчину, столь загадочно исчезнувшего со своего юбилея, закончившегося кровавым финалом, полицейские уже разыскивали, отметил полковник Горелых.

Напомним, 11 мая стало известно, что житель Нижнего Тагила зарезал друга у торгового центра на Вагонке в Нижнем Тагиле. У приятелей возникла ссора, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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