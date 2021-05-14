Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику. Огонь, распространяющийся по траве и сухостою, не могут потушить уже несколько дней.

На территории Свердловской области продолжают гореть леса. Уже третий день полыхают лесные пожары в поселке Рефтинский. Огонь все ближе продвигается к местной птицефабрике, которая располагается поодаль от самого поселка, практически в лесу. Пожары уже очень близко подобрались к птицефабрике. Пожар верховой, распространяется по сухостою и деревьям. Пожарные не могут добраться к местам возгораний — там непроходимый лес и болота. Полыхает уже третий день. Весь поселок и даже Асбест задыхается в дыму. Люди возмущены, что не принимаются меры по тушению, рассказала TagilCity.ru сотрудница птицефабрики «Рефтинская». Судя по «карте пожаров» с сервиса «Яндекс», у птицефабрики несколько десятков точек возгорания. Фото: Яндекс-Карты Жители активно делятся снимками и видео пожаров, окруживших поселок, в социальных сетях и мессенждерах. Видео: скриншот видео сообщества "Мамочки Рефтинский" в "Ватцап" Однако в МЧС по Свердловской области сообщают, что пожар локализован и угрозы населенным пунктам нет. А специалисты госпожнадзора проводят профилактические рейды. Профилактическая работа с населением ведется по всей области в усиленном режиме, наказываются граждане, нарушающие особый противопожарный режим, рассказал TagilCity.ru сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Михаил Протасов. Напомним, 5 мая лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку Папанинцев под Асбестом. На ликвидацию огня были направлены силы спасателей и местных предприятий. Лесной пожар подобрался к поселку под Асбестом

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