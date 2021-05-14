Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику

На территории Свердловской области продолжают гореть леса. Уже третий день полыхают лесные пожары в поселке Рефтинский. Огонь все ближе продвигается к местной птицефабрике, которая располагается поодаль от самого поселка, практически в лесу.
Пожары уже очень близко подобрались к птицефабрике. Пожар верховой, распространяется по сухостою и деревьям. Пожарные не могут добраться к местам возгораний — там непроходимый лес и болота. Полыхает уже третий день. Весь поселок и даже Асбест задыхается в дыму. Люди возмущены, что не принимаются меры по тушению, рассказала TagilCity.ru сотрудница птицефабрики «Рефтинская».
Судя по «карте пожаров» с сервиса «Яндекс», у птицефабрики несколько десятков точек возгорания.
Жители активно делятся снимками и видео пожаров, окруживших поселок, в социальных сетях и мессенждерах.
Однако в МЧС по Свердловской области сообщают, что пожар локализован и угрозы населенным пунктам нет. А специалисты госпожнадзора проводят профилактические рейды.
Профилактическая работа с населением ведется по всей области в усиленном режиме, наказываются граждане, нарушающие особый противопожарный режим, рассказал TagilCity.ru сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Михаил Протасов.
Напомним, 5 мая лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку Папанинцев под Асбестом. На ликвидацию огня были направлены силы спасателей и местных предприятий.