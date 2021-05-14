Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику

Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику
Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: скриншот видео сообщества "Мамочки Рефтинский" в "Ватцап"
Лесные пожары окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику. Огонь, распространяющийся по траве и сухостою, не могут потушить уже несколько дней.

На территории Свердловской области продолжают гореть леса. Уже третий день полыхают лесные пожары в поселке Рефтинский. Огонь все ближе продвигается к местной птицефабрике, которая располагается поодаль от самого поселка, практически в лесу.

Пожары уже очень близко подобрались к птицефабрике. Пожар верховой, распространяется по сухостою и деревьям. Пожарные не могут добраться к местам возгораний — там непроходимый лес и болота. Полыхает уже третий день. Весь поселок и даже Асбест задыхается в дыму. Люди возмущены, что не принимаются меры по тушению, рассказала TagilCity.ru сотрудница птицефабрики «Рефтинская».

Судя по «карте пожаров» с сервиса «Яндекс», у птицефабрики несколько десятков точек возгорания.

Фото:Яндекс-Карты

Жители активно делятся снимками и видео пожаров, окруживших поселок, в социальных сетях и мессенждерах.

Видео:скриншот видео сообщества "Мамочки Рефтинский" в "Ватцап"

Однако в МЧС по Свердловской области сообщают, что пожар локализован и угрозы населенным пунктам нет. А специалисты госпожнадзора проводят профилактические рейды.

Профилактическая работа с населением ведется по всей области в усиленном режиме, наказываются граждане, нарушающие особый противопожарный режим, рассказал TagilCity.ru сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Михаил Протасов.

Напомним, 5 мая лесной пожар разгорелся вдоль трассы и вплотную подобрался к поселку Папанинцев под Асбестом. На ликвидацию огня были направлены силы спасателей и местных предприятий.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиепожарАсбестобществоптицефабрикаРефтинскийпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы