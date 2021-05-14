Отказался пропускать машину: подробности перестрелки у здания суда в Екатеринбурге

Как было установлено, водитель Porsche Cayenne, которым оказался ранее судимый предприниматель, свернул с улицы Малышева во двор для того, чтобы произвести разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. Предварительная информация гласит, что для этого ему нужно было проехать через пешеходную зону, на которой стоял другой гражданин. Между мужчинами произошел конфликт. Водитель попытался доказать, что для разгрузочно-погрузочных работ проезд на данной зоне разрешается, однако пешеход все равно отказался пропускать машину.