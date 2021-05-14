Отказался пропускать машину: подробности перестрелки у здания суда в Екатеринбурге

Сообщение об инциденте поступило от одного из участников перестрелки в дежурную часть ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу в 13.08, рассказал редакции TagilCity.ru глава пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место происшествия прибыли сотрудники территориального ОВД.
Как было установлено, водитель Porsche Cayenne, которым оказался ранее судимый предприниматель, свернул с улицы Малышева во двор для того, чтобы произвести разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. Предварительная информация гласит, что для этого ему нужно было проехать через пешеходную зону, на которой стоял другой гражданин. Между мужчинами произошел конфликт. Водитель попытался доказать, что для разгрузочно-погрузочных работ проезд на данной зоне разрешается, однако пешеход все равно отказался пропускать машину.
Тогда предприниматель достал из багажника карабин «Сайга». В процессе ссоры пешеход выстрелил в лицо сопернику из имеющегося газового пистолета системы «Удар», а водитель произвел непроизвольный выстрел в асфальт.
Горелых отметил, что у предпринимателя имеется официальное разрешение на карабин. Оружие было изъято представителями МВД.
Напомним, медиков к месту происшествия вызвал сам пешеход, получивший в результате конфликта ссадину. У водителя же после нападения стали слезиться глаза.