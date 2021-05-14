По факту пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге пройдет прокурорская проверка

По информации прокуратуры, пожар уже распространился с кровли на одну из квартир, расположенных ниже. Жильцы эвакуированы, пострадавших нет.
По данному факту будет проведена прокурорская проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки 30-х годов постройки. К месту была направлена высотная техника. Развернут штаб пожаротушения. 15 специальных автомобилей и 42 сотрудника МЧС ведут борьбу с огнем.