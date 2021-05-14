Поезд насмерть сбил бабушку в Екатеринбурге

Смертельный наезд грузового поезда на пожилую женщину произошел на 4 километре 3 пикета перегона Шарташ-Аппаратная Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР по Свердловской области.
Женщина переходила ж/д пути перед приближающимся железнодорожным составом.
Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, рассказали в ведомстве.
Личность погибшей, которой на вид 60 — 70 лет в данный момент устанавливают следователи, ее тело направлено на судмедэкспертизу, которая определит точную причину смерти.
Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, 21 апреля в Екатеринбурге поезд сбил двух человек. Мужчина погиб, а женщина была госпитализирована. Машинист неоднократно подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.