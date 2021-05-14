Пожар на площади 600 квадратных метров охватил мусорный полигон под Екатеринбургом

Сообщение о возгорании мусорного полигона на площади 600 квадратных метров в Западной Промзоне в Березовском поступило в 04.43 в пятницу, 14 мая.
На месте пожара работали 4 единицы техники и 14 человек личного состава.
Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 метров от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации возгорания задействованы 2 трактора от объекта, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства возгорание удалось локализовать 07.40.
В данный момент угрозы распространения огня нет, сообщил начальник 62 пожарно-спасательной части г. Березовского Шамиль Закирянов.
Напомним, в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. Они окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику. Огонь, распространяющийся по траве и сухостою, не могут потушить уже несколько дней.