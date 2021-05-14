Пожар на площади 600 квадратных метров охватил мусорный полигон под Екатеринбургом

Пожар на площади 600 квадратных метров охватил мусорный полигон под Екатеринбургом
Пожар на площади 600 квадратных метров охватил мусорный полигон под Екатеринбургом
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар, распространившийся на площади около 600 квадратных метров, охватил мусорный полигон в Березовском. На месте работают спасатели.

Сообщение о возгорании мусорного полигона на площади 600 квадратных метров в Западной Промзоне в Березовском поступило в 04.43 в пятницу, 14 мая.

На месте пожара работали 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 метров от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации возгорания задействованы 2 трактора от объекта, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства возгорание удалось локализовать 07.40.

В данный момент угрозы распространения огня нет, сообщил начальник 62 пожарно-спасательной части г. Березовского Шамиль Закирянов.

Напомним, в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. Они окружили поселок Рефтинский и крупнейшую в области птицефабрику. Огонь, распространяющийся по траве и сухостою, не могут потушить уже несколько дней.

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