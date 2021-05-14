Сгорели дачный дом и коттедж: детали пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Стали известны подробности пожара, который произошел в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Там сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, сообщает ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 14 мая в 13.27. Частный жилой дом загорелся на улице Куйбышева. На момент инцидента 63-летний хозяин дома находился в подвале. Когда он поднялся на первый этаж, то увидел, что прихожая уже горит. На улицу мужчина выбрала через окно. Спасателей вызвали соседи. В тот момент уже загорелись надворные постройки. В результате сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, также с другой стороны пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 609 квадратных метров. Огонь тушили 8 единиц техники и 33 человека личного става. По факту происшествия дознаватели МЧС организовали проверку. На данный момент отрабатываются две основные версии, короткое замыкание электропроводки и неосторожность хозяина при приготовлении пищи. Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО Напомним, местные жители выразили негодование, что на вызов приехала только одна пожарная машина. Они предположили, что можно было спасти и первый загоревшийся дом, до того как пламя перешло на соседние строения. Три частных дома загорелись в Черноисточинске под Нижним Тагилом

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