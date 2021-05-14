Сгорели дачный дом и коттедж: детали пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Сгорели дачный дом и коттедж: детали пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сгорели дачный дом и коттедж: детали пожара в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Стали известны подробности пожара, который произошел в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Там сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, сообщает ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 14 мая в 13.27. Частный жилой дом загорелся на улице Куйбышева. На момент инцидента 63-летний хозяин дома находился в подвале. Когда он поднялся на первый этаж, то увидел, что прихожая уже горит. На улицу мужчина выбрала через окно. Спасателей вызвали соседи. В тот момент уже загорелись надворные постройки.

В результате сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, также с другой стороны пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 609 квадратных метров. Огонь тушили 8 единиц техники и 33 человека личного става.

По факту происшествия дознаватели МЧС организовали проверку. На данный момент отрабатываются две основные версии, короткое замыкание электропроводки и неосторожность хозяина при приготовлении пищи.

Фото:ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Напомним, местные жители выразили негодование, что на вызов приехала только одна пожарная машина. Они предположили, что можно было спасти и первый загоревшийся дом, до того как пламя перешло на соседние строения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ЧерноисточинскпожарвозгораниеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы