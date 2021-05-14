Стали известны детали ДТП с автобусом на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Как было установлено, иномаркой управлял 34-летний мужчина, имеющий стаж вождения 16 лет. В текущем году к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Водитель объяснил, что ДТП произошло из-за его невнимательности. На момент аварии в автобусе ехали 18 пассажиров.