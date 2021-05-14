Стали известны детали ДТП с автобусом на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Стали известны детали ДТП с автобусом на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Стали известны детали ДТП с автобусом на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Стали известны подробности ДТП с автобусом и легковым автомобилем, которое произошло на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Предварительная информация гласит, что 14 мая, около 16.30, на перекрестке улиц Восточное шоссе-Кулибина водитель автомобиля «Хендэ Соната» во время выезда со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу Нефаз, направлявшемуся по улице Восточное шоссе в сторону улицы Цементная.

В результате происшествия пассажир автобуса — 58-летний мужчина, получил ушиб грудной клетки и был отпущен домой.

Как было установлено, иномаркой управлял 34-летний мужчина, имеющий стаж вождения 16 лет. В текущем году к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Водитель объяснил, что ДТП произошло из-за его невнимательности. На момент аварии в автобусе ехали 18 пассажиров.

Отмечается, что было проведено освидетельствование водителей. Состояние опьянения не установлено. По факту инцидента началось административное расследование.

Фото:ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, на видеозаписи у места аварии можно увидеть автомобиль «скорой помощи». Также там работают пожарные и сотрудники полиции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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