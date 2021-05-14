Три частных дома загорелись в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:10Происшествия

Три частных дома загорелись в Черноисточинске под Нижним Тагилом

В поселке Черноисточинск горят три частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Происшествие случилось 14 мая на улице Куйбышева в Черноисточинске. Первым загорелся дом, владелец которого поставил варить еду для собак. В результате начался пожар, а сам мужчина смог выбраться через окно, сообщается в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Фото:Скриншот с видео в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Местные жители выразили негодование, что на вызов приехала только одна пожарная машина. Очевидцы предположили, что можно было спасти и первый загоревшийся дом, до того как пламя перешло на соседние строения.

Напомним, 14 мая в Екатеринбурге загорелась крыша многоквартирного дома 30-х годов постройки. Огонь перекинулся на квартиру на верхних этажах. На месте был развернут штаб пожаротушения. К ликвидации огня были привлечены 42 сотрудника МЧС. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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