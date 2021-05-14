Три частных дома загорелись в Черноисточинске под Нижним Тагилом

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Происшествие случилось 14 мая на улице Куйбышева в Черноисточинске. Первым загорелся дом, владелец которого поставил варить еду для собак. В результате начался пожар, а сам мужчина смог выбраться через окно, сообщается в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители выразили негодование, что на вызов приехала только одна пожарная машина. Очевидцы предположили, что можно было спасти и первый загоревшийся дом, до того как пламя перешло на соседние строения.
Напомним, 14 мая в Екатеринбурге загорелась крыша многоквартирного дома 30-х годов постройки. Огонь перекинулся на квартиру на верхних этажах. На месте был развернут штаб пожаротушения. К ликвидации огня были привлечены 42 сотрудника МЧС. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.