За езду по тротуару пешеход выстрелил водителю в лицо в Екатеринбурге

Инцидент произошел днем 14 мая у торгового центра. Водителю автомобиля KIA выстрелил из газового пистолета один из пешеходов, возмущенный его хамским поведением.
Он меня не пускал проехать к офису. По правилам дорожного движения, я имею право подъехать к месту работы и месту разгрузки по тротуару. Мне нужно было отдать документы, рассказал Е1 владелец автомобиля, получивший травму лица.
Медиков к месту происшествия вызвал сам пешеход, получивший в результате конфликта ссадину. У водителя же после нападения стали слезиться глаза.
В данный момент в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.