За езду по тротуару пешеход выстрелил водителю в лицо в Екатеринбурге

За езду по тротуару пешеход выстрелил водителю в лицо в Екатеринбурге
За езду по тротуару пешеход выстрелил водителю в лицо в Екатеринбурге
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В ходе разгоревшегося конфликта, причиной которого стала езда по тротуару, пешеход выстрелил водителю в лицо возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел днем 14 мая у торгового центра. Водителю автомобиля KIA выстрелил из газового пистолета один из пешеходов, возмущенный его хамским поведением.

Он меня не пускал проехать к офису. По правилам дорожного движения, я имею право подъехать к месту работы и месту разгрузки по тротуару. Мне нужно было отдать документы, рассказал Е1 владелец автомобиля, получивший травму лица.

Медиков к месту происшествия вызвал сам пешеход, получивший в результате конфликта ссадину. У водителя же после нападения стали слезиться глаза.

В данный момент в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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