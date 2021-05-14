Задушил медицинским жгутом: убийца труженицы тыла задержан в Свердловской области

Убийца труженицы тыла, который избил, а затем задушил бабушку накануне Дня победы в одном из сел под Талицей, задержан в Свердловской области.

Бабушка — труженица тыла была убита накануне Дня победы, 8 мая в селе Смолинское Талицкого района. Пожилая женщина имела семь медалей и много других наград, сообщается в группе «Инцидент Талица». Ее похоронили 12 мая. По словам подписчика, бабушку убил мужчина, которого она наняла для ремонта печки. Злоумышленник сначала избил, а потом задушил бабушку медицинским жгутом. Подозреваемого в убийстве задержали 13 мая, он находится под стражей. В данный момент ведется расследование, сообщает Е1. Комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту пока нет. Напомним, в конце февраля 90-летнего ветерана и общественного деятеля убили и сожгли в Реже Свердловской области. Подозреваемый задержан, однако родственники уверены, что убийц было трое. 90-летнего ветерана убили и сожгли в Реже Свердловской области

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