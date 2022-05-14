600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила

Также 150 тысяч лишилась 28-летняя сотрудница одной из стоматологий Нижнего Тагила. На этот раз злоумышленники использовали другую схему. Потерпевшей позвонила девушка и сказала, что на нее пытаются оформить кредит путем замены телефонного номера, поэтому надо оформить новую заявку. Затем мошенница попросила погасить кредит и перевести средства на безопасный счет. Тагильчанка выполнила все инструкции, после чего ее мессенджер оказался заблокирован.