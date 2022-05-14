600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила

Пожилой женщине на телефон позвонила «следователь следственного управления» и сказала, что в банке мужчина пытается снять деньги пенсионерки, предъявив необходимые документы. Испугавшись, пенсионерка сняла все деньги. Затем ей позвонил мужчина и уговорил внести наличные на телефонные номера, которые он продиктовал.
Также 150 тысяч лишилась 28-летняя сотрудница одной из стоматологий Нижнего Тагила. На этот раз злоумышленники использовали другую схему. Потерпевшей позвонила девушка и сказала, что на нее пытаются оформить кредит путем замены телефонного номера, поэтому надо оформить новую заявку. Затем мошенница попросила погасить кредит и перевести средства на безопасный счет. Тагильчанка выполнила все инструкции, после чего ее мессенджер оказался заблокирован.
Сотрудник полиции проводят профилактические беседы с сотрудниками различных предприятий Нижнего Тагила. На мероприятиях они рассказывают о распространенных схемах мошенников и правилах безопасности.
Напомним, 72-летняя преподаватель музыкальной школы из Нижнего Тагила отдала 400 тысяч мошенникам, которые сообщили, что ее сестра стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Деньги злоумышленники попросили в качестве компенсации пострадавшей девушке.