600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила

600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила
600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: 1MI
63-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась 600 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Она перевела деньги на «безопасный счет».

Пожилой женщине на телефон позвонила «следователь следственного управления» и сказала, что в банке мужчина пытается снять деньги пенсионерки, предъявив необходимые документы. Испугавшись, пенсионерка сняла все деньги. Затем ей позвонил мужчина и уговорил внести наличные на телефонные номера, которые он продиктовал.

Также 150 тысяч лишилась 28-летняя сотрудница одной из стоматологий Нижнего Тагила. На этот раз злоумышленники использовали другую схему. Потерпевшей позвонила девушка и сказала, что на нее пытаются оформить кредит путем замены телефонного номера, поэтому надо оформить новую заявку. Затем мошенница попросила погасить кредит и перевести средства на безопасный счет. Тагильчанка выполнила все инструкции, после чего ее мессенджер оказался заблокирован.

Сотрудник полиции проводят профилактические беседы с сотрудниками различных предприятий Нижнего Тагила. На мероприятиях они рассказывают о распространенных схемах мошенников и правилах безопасности.

Напомним, 72-летняя преподаватель музыкальной школы из Нижнего Тагила отдала 400 тысяч мошенникам, которые сообщили, что ее сестра стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Деньги злоумышленники попросили в качестве компенсации пострадавшей девушке.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
полициямошенникипенсионеркателефонные мошенникиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы