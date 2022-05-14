Пропавшая врач из Екатеринбурга найдена спустя сутки

Тревогу забили коллеги девушки. Утром она позвонила на работу, взяла вызовы, но у пациентов так и не появилась и перестала отвечать на звонки.
Оказалось, что Юлия — волонтер, она помогает животным. На этот раз она уехала в лес, так как там погибают совы. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девушка рассказала, что раньше не прогуливала работу, она напишет объяснительную записку, пишет Е1.
Напомним, пропавшая при загадочных обстоятельствах молодая мать из Екатеринбурга Кристина Кель была найдена в Тюмени живой и здоровой. Она не собирается возвращаться к мужу.