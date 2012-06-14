На Серовском тракте перевернулся лесовоз: 6-метровые бревна рассыпались по дороге

Водитель не справился с управлением, выполняя поворот направо. В результате этого машина завалилась на бок, а мужчина получил ушибы и порезы. Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что у водителя нет прав категории «Е», а, значит, и на управление этой автомашиной.