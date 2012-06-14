На Серовском тракте перевернулся лесовоз: 6-метровые бревна рассыпались по дороге
14 июня 2012, 18:20Происшествия
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Сегодня в 8 часов утра на Серовском тракте недалеко от Новоуральска перевернулся полуприцеп «Фритлайнер», груженный деревом. Бревна рассыпались по всей дороге, создав помехи автомобильному движению.
Водитель не справился с управлением, выполняя поворот направо. В результате этого машина завалилась на бок, а мужчина получил ушибы и порезы. Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что у водителя нет прав категории «Е», а, значит, и на управление этой автомашиной.
В автомобиле находился второй водитель, сменявший виновника ДТП. В момент аварии он спал. К 12 часам дорога была расчищена от бревен, и пробки, которые сосредоточились на этом участке тракта за несколько часов, рассеялись.
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