Начальник ГИБДД Серова, его родственники и коллеги угнали самолет Ан-2

Как сообщила «URA.Ru» пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ Марина Бубкина, рассматривается четыре версии произошедшего, в том числе техническая неисправность, нарушение пилотом правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, угон самолета и несоответствующие полету метеоусловия.

На данный момент осмотр места происшествия и автотранспорта, обнаруженных на посадочной площадке города Серова, завершен. Изъяты сотовые телефоны пропавших, учетные журналы вылетов и технического обслуживания судна. Со слов очевидцев установлено - на борту самолета могли находиться родственники сотрудников полиции добавила Марина Бубкина.

По версии следствия, на борту пропавшего 12-местного Ан-2 находился командир судна Хатип Кашапов и не менее 6 пассажиров, включая начальника ГИБДД Серова Дмитрия Ушакова и одного его подчиненного 24-летнего инспектора Максима Маевского, а также 25-летнего Евгения Тренихина, 31-летнего Ивана Чекишева (родной брат его жены Ушакова), 30-летнего охранника ЗАО «Уфалей-никель» Антона Сафонова и 67-летнего сторожа посадочной площадки Юрия Соболева (супругу Соболева Валентину, директора Серовской посадочной площадки, тоже ищут).