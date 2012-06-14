У водителя «четырнадцатой» не было шансов выжить в столкновении с КАМАЗом (ФОТО)
14 июня 2012, 13:48ПроисшествияВалерия Лошкарева
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ГИБДД Нижнего Тагила обнародовала фотографии с места страшного ДТП.
Трагедия, напомним, случилась вчера в 11 утра в 160-и метрах от железнодорожного переезда на Руднике III Интернационала. 29-летний водитель ВАЗовской «четырнадцатой» не убедился в безопасности обгона, выехал на встречную. Это привело к лобовому столкновению с КАМАЗом. Сильный удар разворотил даже капот грузовика. А легковушку смяло так, что у водителя не осталось шансов выжить.
Фото Нижнетагильского ГИБДД.
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