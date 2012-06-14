У водителя «четырнадцатой» не было шансов выжить в столкновении с КАМАЗом (ФОТО)

Трагедия, напомним, случилась вчера в 11 утра в 160-и метрах от железнодорожного переезда на Руднике III Интернационала. 29-летний водитель ВАЗовской «четырнадцатой» не убедился в безопасности обгона, выехал на встречную. Это привело к лобовому столкновению с КАМАЗом. Сильный удар разворотил даже капот грузовика. А легковушку смяло так, что у водителя не осталось шансов выжить.