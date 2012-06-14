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У водителя «четырнадцатой» не было шансов выжить в столкновении с КАМАЗом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У водителя «четырнадцатой» не было шансов выжить в столкновении с КАМАЗом (ФОТО)

14 июня 2012, 13:48ПроисшествияВалерия Лошкарева
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