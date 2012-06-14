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За трехдневные выходные в Свердловской области погибли 15 человек по причине ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За трехдневные выходные в Свердловской области погибли 15 человек по причине ДТП

14 июня 2012, 09:54Происшествия
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