За трехдневные выходные в Свердловской области погибли 15 человек по причине ДТП

Серьезные опасения работников ГИБДДвызывают водители велосипедов и мотоциклов. Зачастую, они не имеютводительского удостоверения своей категории, не знают правил, тем самымуправляют своим транспортным средством интуитивно. Это подвергает риску жизнь исамого водителя, и окружающих.

Приведем также статистику нарушений, которые были выявлены за праздничныевыходные: 522 случая управления транспортными средствами в состоянииалкогольного опьянения, 118 фактов выезда на полосу встречного движения, свыше13000 нарушений скоростного режима. В результате произошедших аварий погибли 15человек (в их числе 1 ребенок) и 62 человека получили травмы различной степенитяжести (среди них 7 детей).