За трехдневные выходные в Свердловской области погибли 15 человек по причине ДТП
14 июня 2012, 09:54Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области сообщает, что число жертв автомобильных аварий увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Большой процент происшествий связан с ездой в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за превышения скоростного режима.
Серьезные опасения работников ГИБДДвызывают водители велосипедов и мотоциклов. Зачастую, они не имеютводительского удостоверения своей категории, не знают правил, тем самымуправляют своим транспортным средством интуитивно. Это подвергает риску жизнь исамого водителя, и окружающих.
Приведем также статистику нарушений, которые были выявлены за праздничныевыходные: 522 случая управления транспортными средствами в состоянииалкогольного опьянения, 118 фактов выезда на полосу встречного движения, свыше13000 нарушений скоростного режима. В результате произошедших аварий погибли 15человек (в их числе 1 ребенок) и 62 человека получили травмы различной степенитяжести (среди них 7 детей).
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей