Полиция Нижнего Тагила призывает откликнуться граждан, пострадавших от мошенничества финансовой организации

В ходе следствия установлено, что в 2014 году кредитно-финансовый кооператив, расположенный в Магнитогорске, открыл свое представительство в Нижнем Тагиле. Организация предлагала жителям города услуги финансового посредничества. Граждане вносили в кооператив денежные вклады под ставку от 19 до 26%. Полученные от вкладчиков деньги организация использовала для предоставления потребительских займов, но уже под 60%. Участникам кооператива ежемесячно производились выплаты денежных средств, в размерах, указанных в договорах. При этом вкладчиков уверяли, что после истечения сроков возврата, им будут выплачены все внесенные средства вкупе с начисленными на них процентами.