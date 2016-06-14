Полиция Нижнего Тагила призывает откликнуться граждан, пострадавших от мошенничества финансовой организации
Уголовное делопроизводство ведется в отношении кредитно-финансового кооператива, офис которого располагался в Нижнем Тагиле на проспекте Мира.
В ходе следствия установлено, что в 2014 году кредитно-финансовый кооператив, расположенный в Магнитогорске, открыл свое представительство в Нижнем Тагиле. Организация предлагала жителям города услуги финансового посредничества. Граждане вносили в кооператив денежные вклады под ставку от 19 до 26%. Полученные от вкладчиков деньги организация использовала для предоставления потребительских займов, но уже под 60%. Участникам кооператива ежемесячно производились выплаты денежных средств, в размерах, указанных в договорах. При этом вкладчиков уверяли, что после истечения сроков возврата, им будут выплачены все внесенные средства вкупе с начисленными на них процентами.
Однако офис компании закрылся, без выполнения оговоренных обязательств. На звонки обеспокоенных вкладчиков никто не отвечал. С октября 2015 года в правоохранительные органы поступило 12 заявлений от обманутых граждан. По факту совершения мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что руководство кредитно-потребительского кооператива в результате совершения мошеннических действий причинило потерпевшим ущерб на сумму, превышающую 4 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что пострадавших от действий финансовой организации может быть больше, и призывают тех, кто по каким-то причинам не обратился в органы внутренних дел, связаться с дежурной частью отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 1, или по телефону (3435) 97-60-32.
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