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Полиция Нижнего Тагила призывает откликнуться граждан, пострадавших от мошенничества финансовой организации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила призывает откликнуться граждан, пострадавших от мошенничества финансовой организации

14 июня 2016, 12:00Происшествия
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