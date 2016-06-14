В Екатеринбурге из-за подозрительного пакета заблокировали часть улицы Малышева (ФОТО)
14 июня 2016, 09:30Происшествия
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Вечером 13 июня в столице Урала на пульт дежурного поступило сообщение о подозрительном предмете. Бесхозный пакет, оставленный на улице Малышева, привлек внимание прохожих.
Сюжеты: Екатеринбург
Примерно в 20:30 на место выехали представители полиции и саперы из «Урал-Вымпел».
Как показало исследование предмета, опасности он не представляет. Внутри сумки находился аккумулятор. Через 20 минут после начала проверки был дан отбой, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
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Фотографии с сайта e1.ru
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