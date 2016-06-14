В Екатеринбурге из-за подозрительного пакета заблокировали часть улицы Малышева (ФОТО)

Примерно в 20:30 на место выехали представители полиции и саперы из «Урал-Вымпел».

Как показало исследование предмета, опасности он не представляет. Внутри сумки находился аккумулятор. Через 20 минут после начала проверки был дан отбой, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.