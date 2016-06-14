В мусорном контейнере у здания ГИБДД Нижнего Тагила нашли тело мужчины с гематомами на лице

Об этом сообщили утром граждане. Тело нашли в контейнере. Подробности будут известны позднее сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что внимание прохожих привлекли торчащие из мусорного бака ноги. Первичный осмотр тела выявил гематомы на лице погибшего, сообщило ИА «Все новости». Сейчас следователи пытаются установить имя мужчины. После проведения процедуры вскрытия станет ясна причина смерти человека.

В конце мая в Нижнем Тагиле на ГГМ был найден избитый мужчина, который умер от побоев до приезда скорой.