В мусорном контейнере у здания ГИБДД Нижнего Тагила нашли тело мужчины с гематомами на лице
14 июня 2016, 19:30ПроисшествияДенис Таратонов
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14 июня утром у здания ГИБДД на проспекте Мира в мусорном контейнере был обнаружен труп мужчины средних лет. Тело обнаружили прохожие. Они сообщили о находке в полицию Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщили утром граждане. Тело нашли в контейнере. Подробности будут известны позднее сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что внимание прохожих привлекли торчащие из мусорного бака ноги. Первичный осмотр тела выявил гематомы на лице погибшего, сообщило ИА «Все новости». Сейчас следователи пытаются установить имя мужчины. После проведения процедуры вскрытия станет ясна причина смерти человека.
В конце мая в Нижнем Тагиле на ГГМ был найден избитый мужчина, который умер от побоев до приезда скорой.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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