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В мусорном контейнере у здания ГИБДД Нижнего Тагила нашли тело мужчины с гематомами на лице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В мусорном контейнере у здания ГИБДД Нижнего Тагила нашли тело мужчины с гематомами на лице

14 июня 2016, 19:30ПроисшествияДенис Таратонов
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