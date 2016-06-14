В Невьянске суд вынесет приговор кассиру-контролеру, за присвоение денежных средств

Следствием установлено, что обвиняемая в период с 01.10.2015 по 13.01.2016, с незначительными перерывами, замещала должность кассира-контролера в ОАО «Свердловская пригородная компания» на станции Невьянск.

По роду своих должностных обязанностей женщина занималась оформлением проездных документов, в ходе чего неоднократно присваивала полученные от пассажиров деньги. С целью сокрытия неправомерных действий, обвиняемая делала возврат проданных билетов и оформляла нечитаемые проездные документы для инвалидов с номиналом «безденежный».

За время работы в ОАО «Свердловская пригородная компания», женщина причинила организации материальный ущерб в размере 4909,00 рублей.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Дело направлено для рассмотрения в Мировой суд Невьянского судебного района Свердловской области.