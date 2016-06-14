В выходные в Нижнем Тагиле загорелись два балкона, баня и 2-этажный муниципальный дом

Первое загорание произошло ещё 10 июня на улице Победы. На втором этаже многоквартирного дома загорелись лежавшие на балконе домашние вещи. Огонь не успел перекинуться на квартиру. Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок, как, например, это произошло в конце марта на Вагонке. Тогда полностью выгорел балкон и часть квартиры в 9-этажном жилом доме.

На следующий день, 11 июня, произошел пожар 2-го ранга в поселке Старатель. Из горящего 2-этажного муниципального дома пожарные спасли 6 человек.

Днем 12 июня произошло загорание балконной двери в доме №38 на улице Красноармейская. Здесь к пожару привела неосторожность самого хозяина квартиры. Будучи нетрезвым, тагильчанин курил и не проявил должной осмотрительности. Небрежность в обращении с огнем стала причиной загорания и вызова пожарных.

В тот же день, но уже вечером, огонь снова вспыхнул в поселке Старатель. На этот раз загорелась баня в коллективном саду №1. К этому возгоранию привело неправильное устройство дымохода.