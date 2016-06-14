Жителям Нижнего Тагила приходят смс от мошенников о списании денег с банковской карты (ФОТО)

У нас с мужем номера телефонов отличаются на 1 цифру. И практически одновременно мы получили смски о том, что с наших карт сняты деньги. И указан телефон, по которому можно получить дополнительную информацию. Мы, конечно, понимаем, что это мошенники, поэтому не стали никуда звонить рассказывает TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Однако бдительные тагильчане предупредили своих старших родственников о том, что на подобные сообщения реагировать нельзя.

В таких случаях не надо звонить на номера, с которых приходят или которые указаны в смс-сообщениях. Лучше всего обращаться за консультацией по официальному телефону Вашего банка. И сообщить в полицию по телефону 02 о данном факте проконсультировала жителей города Элина Балуца, специалист пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данном случае сообщения пришли с номера +7(964)704109, а контактным указывался номер +7(499)4075823. Сумма, которая была «списана» совпадала - 7200 рублей.