Жителям Нижнего Тагила приходят смс от мошенников о списании денег с банковской карты (ФОТО)
Несколько тагильчан в минувшие выходные получили на свои мобильные телефоны сообщения о том, что с их счетов списаны деньги.
У нас с мужем номера телефонов отличаются на 1 цифру. И практически одновременно мы получили смски о том, что с наших карт сняты деньги. И указан телефон, по которому можно получить дополнительную информацию. Мы, конечно, понимаем, что это мошенники, поэтому не стали никуда звонить рассказывает TagilCity.ru тагильчанка Анна.
Однако бдительные тагильчане предупредили своих старших родственников о том, что на подобные сообщения реагировать нельзя.
В таких случаях не надо звонить на номера, с которых приходят или которые указаны в смс-сообщениях. Лучше всего обращаться за консультацией по официальному телефону Вашего банка. И сообщить в полицию по телефону 02 о данном факте проконсультировала жителей города Элина Балуца, специалист пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское».
В данном случае сообщения пришли с номера +7(964)704109, а контактным указывался номер +7(499)4075823. Сумма, которая была «списана» совпадала - 7200 рублей.
Напомним, в Свердловской области недавно было передано в суд дело о мошенничестве, по версии следствия обвиняемый похитил более 2 миллионов рублей у 10 пострадавших, действуя по аналогичной схеме. А в апреле 2015 года пенсионер из Нижнего Тагила за фальшивую разблокировку карты отдал злоумышленникам около 90 тысяч рублей.
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