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Жителям Нижнего Тагила приходят смс от мошенников о списании денег с банковской карты (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителям Нижнего Тагила приходят смс от мошенников о списании денег с банковской карты (ФОТО)

14 июня 2016, 16:25Происшествия
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