5-летний ребёнок пострадал в ДТП на улице Дальней в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 13 июня, в ДТП на перекрёстке улиц Дальняя и Садоводов пострадал пятилетний ребёнок.
Водитель минивэна «Хонда Степ WGN» не предоставил преимущества легковому автомобилю «Хендэ Солярис». Столкновения избежать не удалось.
Пострадавшую при аварии 5-летнюю девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3 с диагнозом ушиб мягких тканей правой теменной области.
Ребенок не получил серьезных травм благодаря тому, что перевозился с соблюдением Правил дорожного движения отметили в ГИБДД.
В момент столкновения ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало его росту и весу.
Несоблюдение очерёдности проезда является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям при подъезде к перекресткам снижать скорость движения, даже если вы следуете по главной дороге. При выезде со второстепенной дороги необходимо убедиться, что маневр будет безопасен, а если вы не можете определить приоритет дороги, по которой въезжаете на перекресток, то необходимо считать вашу дорогу второстепенной добавили в отделении пропаганды ГИБДД.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru