5-летний ребёнок пострадал в ДТП на улице Дальней в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Несоблюдение очерёдности проезда является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям при подъезде к перекресткам снижать скорость движения, даже если вы следуете по главной дороге. При выезде со второстепенной дороги необходимо убедиться, что маневр будет безопасен, а если вы не можете определить приоритет дороги, по которой въезжаете на перекресток, то необходимо считать вашу дорогу второстепенной добавили в отделении пропаганды ГИБДД.