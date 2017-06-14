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Двое грабителей в масках и с топором украли ювелирные украшения на сумму 6 млн руб из магазина в Реже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое грабителей в масках и с топором украли ювелирные украшения на сумму 6 млн руб из магазина в Реже

14 июня 2017, 15:25Происшествия
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