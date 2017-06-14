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Двое юношей 19 и 20 лет из Нижней Туры пропали при неизвестных обстоятельствах (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое юношей 19 и 20 лет из Нижней Туры пропали при неизвестных обстоятельствах (ФОТО)

14 июня 2017, 14:00Происшествия
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