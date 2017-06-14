Двое юношей 19 и 20 лет из Нижней Туры пропали при неизвестных обстоятельствах (ФОТО)
В Нижней Туре один за другим пропали два студента различных вузов. Как считает полиция, все обстоятельства указывают на то, что молодые люди попали под влияние сектантов или террористов.
31 мая 19-летний студент-отличник Уральского государственного медицинского университета Максим Лосев ушел из общежития и до сих пор не вернулся.
Перед уходом он оставил записку, в которой говорится об общении с Богом и его долге перед Творцом.
9 июня, незадолго до защиты диплома, пропал хорошо знакомый Лосеву 20-летний студент МИФИ Владислав Ушаков. Он проживал в закрытом городе Лесном, расположенном недалеко от Нижней Туры.
По информации Валерия Горелых, начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, оба юноши перед исчезновением удалили информацию о себе из соцсетей.
В настоящее время к розыску молодых людей подключены все структуры полиции, горожане, волонтеры поискового отряда. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщить о ней в полицию.
Владислав Ушаков и Максим Лосев
Фото: Ystav.com
Оба студента не состояли нигде на учете, характеризуются положительно. Горожане предполагают, что юноши попали в секту или отправились в Сирию. Телефон доверия ГУ МВД Свердловской области: 8 (343) 358 71 61.
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